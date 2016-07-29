Озброєна місія ОБСЄ може бути відправлена на Донбас тільки після припинення вогню – представник США

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це у п’ятницю в ході телефонної конференції заявив представник США в ОБСЄ Даніель Баєр, говорячи про те, чи розглядалося це питання на засіданні постійної Ради ОБСЄ.

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“Фокус наразі на відновленні припинення вогню, що є передумовою для всього іншого. Про що ми говорили тут і в інших місцях, так це про те, що одна із складових Мінських домовленостей, і на чому багато з нас зосереджені, так це на зобов’язанні мати вільні та справедливі вибори у відповідності до міжнародних стандартів та під моніторингом Офісу демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ на територіях Донбасу, які наразі контролюються проросійськими сепаратистами. Коли буде стійке припинення вогню на лінії дотику, тоді буде необхідність зробити оцінку того, що ще можна зробити для посилення безпеки для того, щоб мати вільні та справедливі вибори. Але перший крок – припинення вогню», - сказав Баєр.

При цьому він наголосив, що СММ має мандат цивільної моніторингової місії, яка не є озброєною. «СММ буде залишатися цивільною неозброєною місією», - додав американський дипломат.

За словами Баєра, на засіданні постійної Ради, яке відбулося у четвер у Відні, спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік та голова СММ Ертурул Апакан говорили про важливість досягнення сталого припинення вогню, як «першого кроку».

Представник США в ОБСЄ також повідомив, що мова йшла і про те, що ситуація на сході України «за останні тижні серйозно погіршилася». «Вчора Російська Федерація знову заявила, що хоче взаємодії, але на місцях ми бачимо відмінну картину – ми бачимо продовження постачання обладнання та бойовиків, провокації, які продовжуються, щоб утримувати продовження конфлікту, ми бачимо заборону для спостерігачів СММ. Сигнал, який був надісланий РФ вчора багатьма учасниками Ради, був про те, що прийшов час, коли ваші слова мають відповідати діям і щоб взаємодія призвела до реального припинення вогню. Це все необхідно для того, щоб дипломатичний та політичний процес просувався вперед», - додав він.

У свою чергу посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, який також брав участь у телефонній конференції, вказав на необхідність доступу СММ до територій, контрольованих проросійськими сепаратистами та до міжнародно визнаних кордонів, що є «підготовкою для відновлення українського контролю над кордоном». «Щодо погіршення ситуації, яке викликає занепокоєння, то продовження присутності російських підрозділів та обладнання на українській території, застосування нових систем озброєння є частковим поясненням тривожного росту насилля та втрат, які ми бачимо за останні тижні», - наголосив він.

При цьому Пайєтт заперечив те, що Україна не виконує взятих в рамках Мінських домовленостей зобов’язання. «Простий факт полягає в тому, що Україна виконала більшу частину своїх зобов’язань... Цілком очевидно, що Росія не виконує свої зобов’язання. Підрозділи та обладнання не виведені, припинення вогню не виконано, всі заручники не звільнені. Українська позиція, яку підтримує США, полягає в тому, що перше завдання – це відновлення припинення вогню. Коли це станеться, і як ми сподіваємося, буде покроковий процес виконання Мінських домовленостей. Це підхід, про який ми чули від канцлера (Німеччини - УНІАН) Меркель, президента (Франції - УНІАН) Олланда, і я повинен додати, що США докладають максимальних зусиль у підсиленні та підтримці зусиль наших союзників у нормандському форматі», - уточнив американський посол.

Він наголосив, що це питання було темою для обговорення на цьому тижні між президентом США Бараком Обамою та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. «І не є випадковим, що цей телефонний дзвінок у Білому домі стався відразу після телефонного дзвінка між Меркель та Порошенко», - наголосив Пайєтт.