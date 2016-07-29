Росія хоче, щоб українська армія "законсервувала" свою військову техніку у прикордонних з Донбасом областях

Як повідомили УНІАН у МЗС РФ, про це постпред РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич сказав під час виступу на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

«Необхідно також удосконалити верифікаційний режим. Ситуація, коли з українських складів, за даними СММ, зникло понад 800 одиниць озброєнь, неприпустима. Сторонам необхідно повернути у місця складування всю зниклу звідти техніку і законсервувати її. Зброя не повинна зберігатися у стані бойової готовності і охоронятися тими самими солдатами, які з неї стріляли», - сказав Лукашевич.

За його словами, СММ має встановити цілодобове спостереження за місцями зберігання за допомогою технічних засобів, оперативно доповідати у Контактну групу про всі порушення.

«Перевірка техніки має вестися на паритетній основі. Це стосується і польотів БПЛА. Створення переваг для однієї зі сторін конфлікту неприпустимо. Якщо СММ доповідає про озброєння ополченців на всій території під контролем самопроголошених республік аж до українсько-російського кордону, то по інший бік лінії зіткнення їй слід доповідати про військову техніку ЗСУ, як мінімум, у прикордонних з Донбасом областях - Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській», - заявив Лукашевич.

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Він закликав СММ посилити моніторинг у рівній мірі по обидві сторони від лінії зіткнення, оскільки місія не повинна «проспати» початок бойових дій.

«Слід організувати постійне спостереження у «гарячих точках» шляхом встановлення там цілодобових постів. Це стало б важливим стримуючим фактором, відкрило б можливість для оперативного сприяння встановленню локального перемир'я. Закликаємо СММ підготувати окрему тематичну доповідь про гуманітарні наслідки артилерійських обстрілів населених пунктів і об'єктів інфраструктури», - додав постпред РФ.