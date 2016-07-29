На Донбасі всі сторони відповідальні за насильство - Хуг

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Насильство відбувається вздовж всієї лінії розмежування кожен день, кожну ніч. Це відбувається з дуже простої причини - тому що сторони відмовилися відвести всі озброєння з запропонованої зони безпеки. Вони насправді зробили це місце дуже небезпечним», - зазначив він.

За словами Хуга, місія спостереження вказує, що кожна сторона на Донбасі відповідальна за порушення Мінських угод.

«Ми знаємо, що це озброєння там не для декорації», - підкреслив перший заступник голови СММ ОБСЄ.

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Він нагадав, що нещодавно на Донбасі були обстріляні два безпілотника місії, а ще один БПЛА був втрачений.

"Ми знаємо з нашого досвіду, що існує прямий взаємозв'язок між порушеннями режиму припинення вогню і обмеженнями, які з'являються по відношенню до патрулям і майна СММ. Існує ще одна причина, чому наші безпілотні літальні апарати стають мішенню. Виявляється, що сторони використовують наші безпілотники як свого роду щит", - заявив Хуг.

"Таким же чином, коли вони зосереджують озброєння і біля житлових районів, і поблизу наших передових патрульних баз, вони застосовують свої безпілотники, коли безпілотники СММ в повітрі. Вони використовують безпілотники СММ як прикриття", - додав Хуг.

Під час брифінгу представник ОБСЄ продемонстрував зображення, на яких було видно, що в повітрі поблизу безпілотників місії ОБСЄ пролітали інші БПЛА, які не мають відношення до СММ. Безпілотники СММ ОБСЄ зафіксували наявність озброєння біля лінії розмежування, а також фіксували обстріл і наслідки обстрілу.

Крім того, Хуг розповів, що свобода пересування місії також обмежується і на землі. Зокрема, такі факти зафіксовані в районі Ясинуватій та Авдіївки.

Як повідомляв УНІАН, раніше постпред РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич сказав у ході виступу на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, що Москва хоче, щоб українська армія "законсервувала" свою військову техніку, а Спеціальна місія ОБСЄ отримала доступ до техніки ЗСУ в прикордонних з Донбасом областях - Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській.