Штаб: За добу бойовики 54 рази обстріляли сили АТО, найгарячіше – на Донецькому напрямку

За минулу добу російські окупаційні війська 54 рази відкривали вогонь по підрозділах сил АТО, в тому числі із забороненої Мінськими угодами зброї. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 ранку 2 серпня.

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"На Донеччині на ділянці Авдіївка - Красногорівка, та в районі Троїцького ворог застосував 120-мм міномети та великокаліберні кулемети. Крім цього, противник використовував 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю поблизу Авдіївки, Майорська, Новгородського, Зайцевого, Нижнього Лозового та Опитного. З настанням темної пори доби противник на цих напрямках активізувався. У Луганському, Зайцевому та Майорську українські військові змушені були дати вогонь у відповідь. У Нижньому Лозовому ворогом була задіяна бронетехніка", - йдеться у повідомленні.

У штабі відзначили, що на Маріупольському напрямку було неспокійно у Широкиному, де окупанти задіяли бойові машини піхоти, також били по укріпленням українських захисників із 120 та 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Також гранатометний вогонь ворог вів у Новомихайлівці. В Гнутовому та Красногорівці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.

На Луганщині у Кримському, Лопаскиному та Попасній супротивник вів вогонь з гранатометів. Позиції у Кримському також потрапили під мінометний обстріл та снайперський вогонь.