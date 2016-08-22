Розвідка повідомила про 7 знищених бойовиків на Донбасі за добу

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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«Протягом доби підтверджені втрати противника становлять сім загиблих та п’ять поранених військовослужбовців 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка), 1 (Комсомольське), 3 (Горлівка) та 5 (Макіївка) окремих мотострілецьких бригад 1 АК (Донецьк) ЗС РФ», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що втрати серед особового складу 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу збройних сил РФ пов’язані з вибухом боєкомплекту самохідної артилерійської установки, внаслідок чого загинуло троє та поранено одного військовослужбовця.