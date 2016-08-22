Відомий поет РФ: поки в Росії та Україні голосно не пролунає слово "війна", бойові дії не припиняться

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів відомий російський поет Андрій Орлов (Орлуша).

Але, за його словами, для початку Росія просто зобов'язана негайно визнати, що на Донбасі є російські війська, і піти.

"У людини, яка визнала злочин, є можливість вийти із ситуації. У того, хто говорить, що нічого не було, такої можливості немає. І в цьому випадку все просто: потрібно прямо сказати – з такого-то числа були введені такі підрозділи, та заявити – із завтрашнього дня ми виводимо їх, робимо коридор для колаборантів і у певний час визнаємо міжнародний кордон", - заявив Орлов.

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Поет вважає, що поки в Росії та в Україні голосно не пролунає страшне слово "війна", бойові дії не припиняться.

У Києві, продовжив Орлуша, теж для багатьох війни не існує, вона – тільки в новинах... В Україні про це менше говорять, ніж рік або два роки тому.

"А тут, в Росії, взагалі перестали згадувати про так званих ополченців, для народу вони пропали. Для росіян війни в Україні немає, як немає і самої України, якщо про неї не показувати по ТБ три дні", - підсумував він.

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