Внаслідок чергового обстрілу КПВВ "Мар‘їнка" поранено мирного жителя

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

За інформацією відомства, близько 13:00 бойовики знову відкрили вогонь по КПВВ «Мар’їнка» з напрямку селища Олександрівка, що на непідконтрольній українській владі території, використовуючи стрілецьку зброю.

«Випущена ворогом куля влучила в один з автомобілів, в якому перебував чоловік. У результаті цього наш співвітчизник отримав дотикове поранення спини», - йдеться у повідомленні.

Прикордонники викликали карету швидкої допомоги та надали першу медичну допомогу.

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У ДПСУ поінформували, що через обстріл заради безпеки інших учасників руху було припинено пропускні операції на КПВВ.

На даний момент, як повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна» речник Держприкордонслужби Олег Слободян, роботу пункту пропуску відновлено.

"Після того, як ми переконалися, що небезпеки для мирних жителів немає, пропуск був відновлений. КПВВ працює в штатному режимі, є можливість перетинати лінію розмежування", - сказав він.

Нагадаємо, вчора ввечері бойовики в черговий раз обстріляли КПВВ «Мар‘їнка».