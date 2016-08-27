США передали Україні "швидкі" для евакуації поранених військових (фоторепортаж)

Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

Представник США Бен Ходжес запевнив, що американська сторона й надалі всіляко допомагатиме Україні.

Зазначається, що після належної підготовки українського обслуговуючого та медичного персоналу усі автомобілі будуть передані до військових частин, які виконують завдання у зоні проведення АТО.

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Довідка УНІАН. Карета швидкої допомоги у польових умовах "BURTEK B4731" розроблена на базі автомобіля "Хаммер". Вона може перевозити чотири пацієнти на ношах або шість сидячих. Кабіна для пацієнтів обладнана системами опалення та кондиціювання, а також системами подачі кисню для шістьох хворих і всіма необхідними засобами для надання першої невідкладної медичної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, раніше США передали військовослужбовцям Збройних сил України партію нових безпілотників вартістю понад 12 млн дол.