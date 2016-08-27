США передали Україні "швидкі" для евакуації поранених військових (фоторепортаж)
27 серпня представники збройних сил США передали п’ять перших із запланованих сорока автомобілів медичної евакуації "BURTEK B4731" для потреб українських воїнів.
Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.
Представник США Бен Ходжес запевнив, що американська сторона й надалі всіляко допомагатиме Україні.
Зазначається, що після належної підготовки українського обслуговуючого та медичного персоналу усі автомобілі будуть передані до військових частин, які виконують завдання у зоні проведення АТО.
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Довідка УНІАН. Карета швидкої допомоги у польових умовах "BURTEK B4731" розроблена на базі автомобіля "Хаммер". Вона може перевозити чотири пацієнти на ношах або шість сидячих. Кабіна для пацієнтів обладнана системами опалення та кондиціювання, а також системами подачі кисню для шістьох хворих і всіма необхідними засобами для надання першої невідкладної медичної допомоги.
Як повідомляв УНІАН, раніше США передали військовослужбовцям Збройних сил України партію нових безпілотників вартістю понад 12 млн дол.