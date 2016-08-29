У Росії заявили, що літаки біля кордонів України приведені у двохвилинну готовність

Як повідомили УНІАН в російському військовому відомстві, «бойові розрахунки зенітних ракетних і радіотехнічних військ Південного військового округу в рамках раптової перевірки боєготовності військ (сил) здійснили марші в нові позиційні райони, а також екіпажі винищувачів, перебазовані на оперативні аеродроми, заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони на території Південного федерального округу».

Радіолокаційні станції, задіяні у проведенні раптової перевірки боєготовності військ, включаючи «Небо», «Каста», «Десна», «Гамма», «Оборона» різних модифікацій, дозволяють контролювати весь повітряний простір від нульових висот до декількох десятків кілометрів і на відстані у кілька сотень кілометрів. Розрахунки зенітних ракетних комплексів С-400 «Тріумф» С-300 «Фаворит» та зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир-С» провели тренувальні тактичні пуски ракет по умовних цілях, відпрацювавши взаємодію з командними пунктами з'єднань протиповітряної оборони ПВО, йдеться в повідомленні.

«Екіпажі літаків Су-27 перебувають на аеродромах чергування у готовності протягом двох хвилин вилетіти за командою чергових сил для виявлення повітряних цілей, її класифікації та застосування всіх наявних засобів, у тому числі авіаційного озброєння, для недопущення перетину умовної межі повітряного простору», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, екіпажі фронтових штурмовиків-бомбардувальників Су-25 і ударних вертольотів Мі-28Н, Мі-35М і Мі-24 Південного військового округу відпрацювали прикриття руху колон броньованої та автомобільної техніки під час перегрупування військ, задіяних у раптовій перевірці боєготовності. Льотний склад армійської авіації виконав завдання повітряної розвідки, завдання тактичного авіаційного удару по наземних цілях і прикриття наземного угруповання військ з повітря, в тому числі на маршрутах висування колон військової техніки при здійсненні маршів в задані райони зосередження. Екіпажі бойових вертольотів після завершення тактичного бойового застосування авіаційних засобів ураження виконали відстріл теплових пасток і відпрацювання елементів маневрування в повітрі для запобігання повторному ракетному удару із землі.