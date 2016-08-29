Окупанти не зупиняються: з важкої артилерії обстріляні Невельське та Керамік, біля Красногорівки стріляють з "Градів"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку із забороненої Мінськими угодами важкої артилерії бойовики ще до світанку нанесли удари по Невельському та Кераміку, застосувавши калібр 152 міліметри.

Авдіївку терористи півтори години обстрілювали з самохідних установок калібру 122 міліметри, випустивши по ній біля 80 снарядів. На ділянці Авдіївка – Луганське окупанти активно використовували міномети калібру 120 та 82 міліметри, гранатомети та великокаліберні кулемети.

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Крім того, у Луганському терористи задіяли бойові машини піхоти та зенітні установки, поблизу Верхньоторецького - теж застосували БМП, також тут проявив себе снайпер.

«На Маріупольському напрямку по позиціях у Красногорівці ворог застосував ракетні системи залпового вогню «Град», Широкине продовжив обстрілювати з мінометів, гранатометів та кулеметів великого калібру, у Красногорівці та Павлополі використав міномети, а у Талаківці - стрілецьку зброю», - сказано у повідомленні.

На Луганщині, за даними прес-центра штабу АТО, гранатометний вогонь вівся по укріпленнях у Кримському, Новоолександрівці та Новозванівці. У Новозванівці до того ж зафіксовано снайперську активність.