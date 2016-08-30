У розвідці розповіли про випробування новітніх російських розвідувальних вогневих комплексів на Донбасі
Російські окупаційні війська продовжують використовувати українську територію для випробування новітніх розвідувальних вогневих комплексів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
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"Противник продовжує використовувати українську територію для випробування новітніх розвідувальних вогневих комплексів із залученням кадрових військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації", - сказав він і додав, що при цьому значно зросла ефективність вогню і скоротився час на коригування вогню артилерії та мінометів.
За словами Скібіцького, це стало можливим завдяки введенню до складу артилерійських підрозділів груп безпілотних літальних апаратів, поверненню з курсів підготовки при Михайлівській школі артилерії командного складу артилерійських підрозділів, а також розширенню діяльності на тимчасово окупованих територіях України кадрових офіцерів та курсантів Збройних сил Росії.
Представник розвідки зазначив, що з 23 по 29 серпня зафіксовано 15 випадків застосування БПЛА. Найбільше розвідка у повітряному просторі велася бойовиками в Авдіївці, Пісках та Широкиному.
Крім того, ГУР МОУ продовжує відслідковувати діяльність новітніх засобів розвідки російського виробництва на території України. Зокрема, в районі Луганська 23 серпня було зафіксовано мобільний комплекс радіоелектронної розвідки "Свет-КУ", 25-27 серпня в районі Донецька, біля населеного пункту Спартак, було виявлено діяльність комплексу радіорозвідки "Інфауна", а 27-28 серпня для протидії безпілотникам сил АТО в районі Авдіївки було задіяно комплекс "Шиповник-Аеро".