У Генштабі розкрили плани Росії створити третій армійський корпус на Донбасі

Про це в інтерв'ю The Times заявив начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

Він розповів, що Москва стала відправляти більше солдатів через кордон, водночас скеровує тисячі військових до окупованого Криму.

"Не йдеться про слабкі й неконтрольовані групи бойовиків. Існує військова ієрархія з чіткими системами командування й контролю. У планах (РФ - Ред.) створити третій армійський корпус, який буде складатися з професійних російських солдатів", - розповів Муженко.

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Наразі інформації про розмір третього російського формування Донбасі немає, але начальник Генштабу припускає, що йдеться про тисячі солдатів.

Раніше в МЗС України заявили, що контроль над обстановкою і військовими в непідконтрольних уряду України районах Донбасу здійснюється з російського Ростова-на-Дону.