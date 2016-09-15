Перемир'я не працює: бойовики порушили оголошений сьогодні "режим тиші", завдавши удару по Авдіївці

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив прес-офіцер сектору "Донецьк" Олександр Завтонов.

"З 00.00 у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" обстановка різко заспокоїлася, втім, ненадовго. Станом на 6.00 зафіксовано два обстріли з гранатометів, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї в районі Авдіївської промзони", - зазначив він.

Завтонов нагадав, що за минулу добу на Донецькому напрямку було зафіксовано 26 випадків порушення режиму тиші. "З метою припинення дій російських окупантів українські захисники були змушені 6 разів відкривати вогонь у відповідь", - сказав він.

Раніше спікер прес-центру штабу АТО Іван Ареф'єв заявив, що з початку доби в зоні АТО бойовики тричі обстрілювали позиції ВСУ.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня увечері міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на спільній прес-конференції з міністрами закордонних справ України і Франції заявив, що опівночі на Донбасі набуде чинності режим припинення вогню, який триватиме, щонайменше, тиждень.

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"Ми приїхали сюди (до Києва) з оголошенням, з такою обіцянкою з Москви, що опівночі набуде чинності режим припинення вогню на тиждень", - сказав Штайнмаєр.

Він повідомив, що Україна також пообіцяла зі свого боку дотримуватися припинення вогню.

“Якщо обидві сторони будуть дотримуватися припинення вогню, і більше ніж тиждень, то з'явиться шанс і буде можливість досягти подальшого розмежування військ у деяких регіонах. Ми сподіваємося, що наступного вівторка на засіданні Тристоронньої контактної групи саме про це буде досягнута домовленість", - сказав Штайнмаєр.