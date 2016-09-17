Прикордонники розповіли про російські вертольоти і техніку біля межі з окупованим Кримом

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, вчора спостерігалась активність ЗС РФ поблизу адмінмежі.

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"Минулої доби прикордонники відстежили польоти 9 вертольотів ЗС РФ. Гвинтокрили рухалися вздовж адмінмежі без її перетину на висоті біля 1000 метрів. Також прикордонники спостерігали, як на різних ділянках до позицій ЗС РФ під'їжджала військова та інженерна техніка", - зазначили у Держприкордонслужбі.

Як відомо, в неділю в окупованому криму росіяни збираються провести "вибори" до Держдуми.