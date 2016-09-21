За добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає – Мотузяник
13:07, 21 вересня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення АТО загиблих серед українських військових немає.
Військові на Донбасі, ілюстрація/ REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не отримав поранення”, - сказав Мотузяник.
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Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, за минулу добу російсько-окупаційні війська 13 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО на Донбасі. Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 5 порушень "режиму тиші", на Маріупольському – 8 порушень.
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