Перші три ділянки розведення сторін на Донбасі мають гуманітарне значення - Геращенко

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявила уповноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко, передає ТСН.

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"У Станиці Луганській знаходиться абсолютно зруйнований міст, люди просто не можуть переходити через річку, і ми давно говоримо про необхідність ремонту цього мосту. У Золотому ми ще в березні відкрили КПВВ, але бойовики так і не дали дозволу, щоб він працював. Так само і у Петровському – це абсолютно гуманітарне значення", - сказала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 21 вересня, в Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на трьох ділянках з певними координатами.