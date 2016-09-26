"Ми не прийшли ні до кого за чужим": Грицак переконаний, що Україна виграє гібридну війну з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час церемонії відкриття меморіальної пам’ятної дошки жертвам політичних репресій ХХ століття сьогодні у Києві.

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«Сьогодні Україна фактично третій рік протистоїть Росії, російському виклику, гібридній війні, і ми як можемо, але боремося з цією навалою, ми боремося з агресором. В цьому плані я хочу подякувати і українському народу, і українському воїнству, українським добробатам, українським волонтерам, українським священнослужителям, які через серце доходять до кожного з тих, хто сидить зараз в окопах, я хочу особливо подякувати українським капеланам, які є у військових частинах. Я переконаний, що ми виграємо цю війну, ми захищаємо свою землю, ми не прийшли ні до кого за чужим, ми боремося за своє», - наголосив Грицак.