В районі Авдіївки і Верхньоторецького бойовики вели обстріл з гранатометів - штаб
21:29, 29 вересня 2016Війна
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На Донбасі сьогодні з опівночі російсько-окупаційні війська 11 разів порушували режим припинення вогню.
На Донбасі сьогодні російсько-окупаційні війська 11 разів порушували режим припинення вогню / Прес-центр штабу АТО
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.
Зазначається, що на Маріупольському напрямку противник порушував “режим тиші” в районі Широкиного, при цьому застосовував стрілецьку зброю.
На Донецькому напрямку окупанти вели обстріли із гранатометів та стрілецької зброї в районі Авдіївки та Верхньоторецького.
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На Луганському напрямку противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки та Попасної, де також застосовував стрілецьку зброю та кулемети.
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