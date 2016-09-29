В районі Авдіївки і Верхньоторецького бойовики вели обстріл з гранатометів - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

Зазначається, що на Маріупольському напрямку противник порушував “режим тиші” в районі Широкиного, при цьому застосовував стрілецьку зброю.

На Донецькому напрямку окупанти вели обстріли із гранатометів та стрілецької зброї в районі Авдіївки та Верхньоторецького.

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На Луганському напрямку противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки та Попасної, де також застосовував стрілецьку зброю та кулемети.