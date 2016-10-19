Місія ОБСЄ зафіксувала 450 вибухів за день у Донецькій області

Про це йдеться у звіті місії за 17 жовтня, розміщеному на сайті ОБСЄ.

"СММ зафіксувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій області порівняно з попереднім днем (понад 450 порівняно з 236 вибухами відповідно). Понад 350 вибухів було зафіксовано в районах на північний схід від Маріуполя", - зазначається в повідомленні.

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"У Луганській області СММ зафіксувала меншу кількість порушень режиму припинення вогню порівняно з попереднім днем, включаючи 8 вибухів проти 72 вибухів, які були зареєстровані 16 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Також сказано, що СММ продовжує здійснювати моніторинг процесу розведення сил і засобів, а також намагатися отримати необмежений доступ до ділянок розведення в районах Станиці Луганської (16 км на північний схід від Луганська), Золотого (60 км на північний захід від Луганська) та Петрівського (41 км на південь від Донецька), як це передбачено Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів від 21 вересня 2016 року.

"Збройні сили та збройні формування, на які, згідно з Рамковим рішенням, покладено обов'язки з вилучення або огородження вибухонебезпечних предметів, а також із забезпечення спостерігачам СММ безпечного й надійного доступу до ділянок розведення, поки що повністю не виконали ці завдання на жодній з трьох узгоджених ділянок розведення", - сказано в звіті.

Місія нагадує, що рішенням Тристоронньої контактної групи з протимінної діяльності від 3 березня 2016 року передбачено, що Спільний центр із контролю та координації (СЦКК) здійснює загальну координацію робіт із розмінування.

"СЦКК також неодноразово доручалося сприяти оперативному реагуванню на факти перешкоджання проведенню СММ моніторингу. Тим не менш, на жодній з трьох узгоджених ділянок не спостерігалося виконання Спільним центром цих завдань. Внаслідок цього доступ Місії на всіх трьох ділянках розведення як і раніше обмежений, однак спостерігачі змогли виконати моніторинг деяких зон ділянок", - йдеться у звіті місії.