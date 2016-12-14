Генштаб відреагував на обстріли бойовиками КПВВ, внаслідок яких є загиблий і поранені (відео)

Про це повідомив заступник начальника відділу управління зі зв'язків з громадськістю Генштабу ЗСУ Владислав Волошин, передає "112 Україна".

За його словами, в обох випадках що вогонь вівся з боку непідконтрольних Україні територій. Бойовики здійснюють провокації щодо тих жителів, які намагаються покинути зону, непідконтрольну Україні.

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"Я не готовий стверджувати, де на той момент були представники СММ ОБСЄ, але доповідь про те, що сталося, про це обстріл вони отримали. Вогонь вівся з стрілецької зброї, лунали автоматні черги. Це було в "сірій зоні", за 50 метрів від КПВВ, там, де шикується черга, щоб перетнути КПВВ. Вогонь вівся з позицій бойовиків. Наскільки ми розуміємо, вони відкрили вогонь по позиціях наших бійців і позиціях прикордонників, але в цей час там знаходилися мирні жителі, які і постраждали", - повідомив він.

Волошин також спростував повідомлення представника бойовиків Басуріна про обстріл українськими військовими автобуса з пасажирами. За його словами, там, де отримали поранення ці люди, автобуси не ходять. Це місце пішого переходу.

"На нашу думку, вони провокують мирних жителів, тому повинна бути відпрацьована "дорожня карта" Мінських домовленостей. Подібні обстріл - психологічний тиск на українську сторону і виторговування собі якихось преференцій", - резюмував спікер Генштабу.

Як повідомляв УНІАН, у зоні проведення АТО в Донецькій області бойовики обстріляли чергу на контрольному пропускному пункті в'їзду/виїзду "Майорськ", унаслідок чого загинула одна людина і ще одну поранено.

А в Луганській області внаслідок обстрілу бойовиками КПВВ "Станиця Луганська" зазнав поранень прикордонник.