Ситуація на Світлодарській дузі: поранених не можуть доправити до лікарні через обстріли (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За ніч бойовики двічі атакували Світлодарську дугу. Щонайменше 4 поранених за ніч на фронті. Це інформація з особистих джерел ТСН.

Нині відомо, що всі поранені хлопці тримали оборону на Світлодарській дузі. Поранення в них легкі, але вивезти травмованих до шпиталю наразі неможливо через обстріли. Стрілянина на Сході не вщухає.

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Село Миронівка тричі обстрілювали з артилерії 152 калібру. З гранатометів та мінометів гатили по Авдіївці та Верхньоторецькому.

Як повідомили ЗМІ, за інформацією волонтерів, бойовики розсилають фото та відео трьох осіб, нібито взятих у полон на Світлодарській дузі та вбитих на окупованій території Донбасу.

У Міноборони не підтверджують взяття у полон українських військових.