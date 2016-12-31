За добу у зоні АТО поранено одного українського військового - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців не було. Один військовослужбовець був поранений в районі населеного пункту Новоолександрівка", - сказав він.

За словами речника, на Луганському напрямку головною подією минулої доби стало бойове зіткнення між силами АТО і противником, що відбулося в районі населеного пункту Новозванівка.

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«Ще вночі близько 2-ї години наші позиції були розстріляні. Потім дві короткі провокації там відбулися вже вдень, після 16-ї години. І зрештою група бойовиків у складі 16 чоловіків пішла в атаку, при цьому їх прикривав мінометний вогонь», - повідомив Мотузяник.

За його даними, зрештою, наразившись на організовану оборону і влучний вогонь у відповідь з боку сил АТО, окупанти відступили. Дещо згодом відбулася ще одна невдала спроба ворожого наступу. Обидві атаки тривали по 50 хвилин, українські війська втрат в цьому бою не зазнали, додав речник.

Мотузяник також повідомив, що ворожі обстріли відбулися і в районі населених пунктів Станиця Луганська та Новоолександрівка, однак при цьому ворог не застосовував важкого озброєння.

«Таким чином, за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 15 ворожих обстрілів й одне бойове зіткнення», - зазначив речник.

Згідно з його даними, на Донецькому напрямку минулої доби обстріли відбувалися практично на усіх рубежах у другій половині дня. Важкого озброєння ворог не застосовував. Але обстріли були тривалими – від 30 хвилин до 2,5 годин.

«Всього за добу на Донецькому напрямку сталося 9 ворожих обстрілів», - сказав Мотузяник.

За його словами, на Маріупольському напрямку у населених пунктах Талаківка і Широкине противник вчора тричі обстрілював позиції сил АТО з мінометів. При цьому ворожий вогонь з легкого озброєння там не вщухав майже цілий день – з 12-ї години і до пізнього вечора.

«Всього на Маріупольському напрямку за добу зафіксовано 23 ворожих обстріли», - додав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, минулої доби бойовики 48 разів обстріляли позиції українських військових.