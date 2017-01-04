ЗСУ не порушили Мінські угоди, взявши під контроль нові позиції поблизу Світлодарської дуги - Полторак

Про це міністр оборони України Степан Полторак заявив в інтерв'ю «5-му каналу».

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«Що стосується наших міжнародних партнерів, то таких звинувачень (у порушенні Мінських угод – УНІАН) немає, тому що їх бути не може по суті, тому що ми не порушуємо Мінські угоди. Взагалі, згідно з Мінськими угодами, та територія (нові позиції в районі Світлодарської дуги) належить Україні. Ми всі пересування робимо на своїй території», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня ЗСУ взяли під контроль Новолуганське. Українські військові взяли панівні висоти і зайшли в населений пункт.

Також українські військові встановили блокпост на південній околиці селища Новолуганське в районі Світлодарської дуги.

За інформацією Міноборони, "це дозволить безперешкодно забезпечувати майже чотири тисячі жителів селища продуктами харчування та необхідними товарами повсякденного вжитку, відновити медичне забезпечення, упорядкувати процедуру провезення підприємствами необхідних товарів та пально-мастильних матеріалів".