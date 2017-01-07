На окупованому Донбасі зростають протестні настрої серед місцевих - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Серед населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей спостерігається зростання протестних настроїв і невдоволення діями окупаційної прокремлівської “влади”, - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, така ситуація насамперед складається через систематичну заборгованість у виплатах заробітної плати та пенсій.

«Більшість населення самопроголошених “республік” через відсутність навіть мінімальних коштів не має можливості на належному рівні відсвяткувати Новорічні та Різдвяні свята», - зазначається в повідомленні.

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Також населення незадоволене низькою якістю продуктів харчування, які надходять з т.зв. російськими “гумконвоями”. «Постійно фіксується завезення низькоякісних, третьосортних товарів, у т.ч. м’ясної продукції та алкогольних напоїв, які не користуються попитом навіть в Росії і є умовно придатними для споживання», - констатували в ГУР.

Ще однією причиною протестних настроїв, за даними розвідки, є свавілля співробітників т.зв. “правоохоронних органів” ДНР/ЛНР, які під приводом боротьби з “агентурою спецслужб України” вдаються до необґрунтованих арештів, пограбувань, тортур і катувань, переслідуючи при цьому власні інтереси та намагання збагатитись за рахунок місцевих жителів, особливо тих, хто займається підприємницькою діяльністю.