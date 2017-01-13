Ихтамнет: на Донбасі у "сірій зоні" знайшли обгорілий ранець російського військового (фото)

Це сталося під час зачистки "сірої зони" у районі н.п. Славне Мар’їнського району Донеччини, йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Опрацьовуючи інформацію про присутність у "сірій зоні" диверсійної групи терористів "ДНР", правоохоронці виявили на місцевості частину обгорілого ранця десантника (з маркуванням ЗАО "БШГК" г. Богородск РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ-БШ 04 08).

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"Ранець є елементом бойового спорядження військовослужбовців ЗС РФ, про що вказує клеймо фабрики-виробника та кольорова гама, яка використовується в російській армії", - розповіли в СБУ.

Також співробітники СБУ виявили короб зі стрічками та набоями калібру 7,62 мм загальною кількістю 200 од., дві гранати (Ф-1, РГД-5), протипіхотну міну МОН-50 та індивідуальний перев'язочний пакет.