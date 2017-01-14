ЗМІ дізнались причину загибелі трьох морпіхів під Маріуполем

Експертиза також підтвердила, що тіла належать трьом зниклим морпіхам - молодшому сержанту Миколі Охрименку, молодшому сержанту Сергію Соньку і старшому матросу Сергію Трубіну, повідомляє канал "112 Україна".

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Як повідомляв УНІАН, 8 січня на Донбасі зникли троє військовослужбовців, які виконували завдання поблизу лінії розмежування.

12 січня ЗМІ повідомили, що троє військових, які зникли 8 січня біля лінії розмежування в Донецькій області, загинули, їхні тіла у бойовиків.

13 січня бойовики повернули тіла бійців Україні.