ЗМІ дізнались причину загибелі трьох морпіхів під Маріуполем
16:18, 14 січня 2017Війна
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Експертиза показала, що причиною смерті трьох морських піхотинців під Маріуполем став підрив на міні.
Експертиза встановила причину загибелі трьох морпіхів під Маріуполем / УНІАН
Експертиза також підтвердила, що тіла належать трьом зниклим морпіхам - молодшому сержанту Миколі Охрименку, молодшому сержанту Сергію Соньку і старшому матросу Сергію Трубіну, повідомляє канал "112 Україна".
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Як повідомляв УНІАН, 8 січня на Донбасі зникли троє військовослужбовців, які виконували завдання поблизу лінії розмежування.
12 січня ЗМІ повідомили, що троє військових, які зникли 8 січня біля лінії розмежування в Донецькій області, загинули, їхні тіла у бойовиків.
13 січня бойовики повернули тіла бійців Україні.
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