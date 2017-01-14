Експерт озвучив найгірший сценарій припинення війни на Донбасі
При належних зусиллях Київ може у короткостроковій перспективі досягти припинення бойових дій на Донбасі за карабахським або придністровським сценарієм.
Таку думку висловив науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, пише ZN.UA.
Читайте такожОкупанти на сході України налаштовані на ескалацію протистояння – Мотузяник
Так, за його словами, найгірший варіант буде передбачати ізоляцію ОРДЛО і обмежене розведення збройних сил.
"Найгірший варіант: відносно стійке припинення вогню, обмежене розведення збройних сил без відновлення повноцінних соціально-економічних комунікацій через лінію розмежування, фактична ізоляція окупованої зони (пом'якшена версія карабахського сценарію)", - вказує автор.
Більш бажаний сценарій, на думку Сушка, повинен передбачати вирішення гуманітарних проблем, а також легалізацію економічних і соціальних зв'язків.
"Кращий варіант: стійке припинення вогню, вирішення гуманітарних проблем (повний обмін полоненими і заручниками), розведення озброєнь і часткова демілітаризація, відновлення вільного, але контрольованого руху людей, транспорту і товарів через лінію розмежування, певні кроки з відновлення довіри, легалізація економічних і соціальних зв'язків без повномасштабного політичного врегулювання (придністровський сценарій)", - відзначає аналітик.
За словами автора, обидва умовних сценарії окреслюють коридор можливостей при сформованому розкладі сил: як між Україною і РФ, так і на глобальному рівні. "Будь-який вихід за межі цього коридору можливий тільки при зміні нинішнього силового/політичного балансу. Підтримання балансу вимагає відповідних ресурсів і зусиль — хоча б симетричних зусиллям протилежного боку", - підсумовує він.