Експерт озвучив найгірший сценарій припинення війни на Донбасі

Таку думку висловив науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко, пише ZN.UA.

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Так, за його словами, найгірший варіант буде передбачати ізоляцію ОРДЛО і обмежене розведення збройних сил.

"Найгірший варіант: відносно стійке припинення вогню, обмежене розведення збройних сил без відновлення повноцінних соціально-економічних комунікацій через лінію розмежування, фактична ізоляція окупованої зони (пом'якшена версія карабахського сценарію)", - вказує автор.

Більш бажаний сценарій, на думку Сушка, повинен передбачати вирішення гуманітарних проблем, а також легалізацію економічних і соціальних зв'язків.

"Кращий варіант: стійке припинення вогню, вирішення гуманітарних проблем (повний обмін полоненими і заручниками), розведення озброєнь і часткова демілітаризація, відновлення вільного, але контрольованого руху людей, транспорту і товарів через лінію розмежування, певні кроки з відновлення довіри, легалізація економічних і соціальних зв'язків без повномасштабного політичного врегулювання (придністровський сценарій)", - відзначає аналітик.

За словами автора, обидва умовних сценарії окреслюють коридор можливостей при сформованому розкладі сил: як між Україною і РФ, так і на глобальному рівні. "Будь-який вихід за межі цього коридору можливий тільки при зміні нинішнього силового/політичного балансу. Підтримання балансу вимагає відповідних ресурсів і зусиль — хоча б симетричних зусиллям протилежного боку", - підсумовує він.