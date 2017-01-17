Геращенко озвучила сценарій Кремля щодо Донбасу

Про це заявила віце-спікер ВР, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірину Геращенко у своєму інтерв'ю «Українській правді».

Вона висловила упевненість у тому, що Росія поки що не збирається йти з Донбасу.

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«Їй важливо, щоб залишився відкритий кордон на 400 кілометрів, щоб далі бойовики утримували Дебальцеве, куди щодня через залізницю постачається російська зброя, щоб далі в ОРДЛО діяли ці незаконні озброєні формування, що налічують до 40 тисяч осіб, і з яких мінімум шість тисяч – це кадрові російські військові з перешитими шевронами», - зазначила Геращенко.

Вона переконана, що Росія хоче шляхом «виборів» зробити Захарченка і Плотницького офіціальними керівниками ОРДЛО.

«Оце все Росія ще хоче "втюхати" Україні. Щоб ми на себе це все взяли – і таким чином, фактично, отримали громадянський конфлікт всередині країни і заблокований для себе поступ в ЄС. Таким я бачу сценарій Кремля», - підсумувала Геращенко.