"РФ все одно цю війну програє": схоплений напередодні росіянин розповів про службу в "армії ДНР" (відео)

За його словами, до бойовиків він приєднався у листопаді 2015 році.

"Постійно перебував у розташуванні розвідроти.., харчування надавалося не дуже гарне, від якого багатьох "військових" проносило, боліли шлунки, одноманітне годування. В основному: перловка, вівсянка, ячка. Багато хто був незадоволений, харчувалися за свій рахунок. Процвітає пияцтво, наркоманія, куріння "трави" в полку – це 40-50% від загальної чисельності", - розповів росіянин.

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За його словами, серед "товаришів по службі", є як росіяни, так і жителі Донецька, Макіївки, Горлівки, Тореза, Шахтарська, Криму, Казахстану і Білорусі.

Він також зазначив, що бойовики, службовці на добровільній основі – не кадрові військові, в управлінні полку – всі кадрові офіцери РФ.

Він також розповів, що багато бойовики незадоволені ставленням "командирів", урізанням прав – те не можна, це не можна – багато обурюються, що роботи немає, ціни на продукти високі, "навіщо ми все це в 2014 році затіяли.., ніякого майбутнього немає", "не зможемо утримати позиції, якщо на нас піде атака на повну силу".

У той же час, бойовик, що самовільно покинув службу", зазначив, що з 20 грудня по 3 січня 2017 року дезертирували ще 6 чоловік зі штату його роти в 52 людини. Він підкреслив, що "умови проходження служби стали нестерпними": "гноблять, принижують, процвітає рукоприкладство і пияцтво офіцерів".

Він також звернувся до росіян: "сидіть вдома, працюйте, Росія все одно цю війну програє: на неї тиснуть і економічно, тисне Європа, тисне і Америка. Не треба лізти в чужу країну...тримайтеся за свою країну".

Як повідомляв УНІАН, поблизу Маріуполя українські військові затримали громадянина Російської Федерації, який воював проти Збройних сил України.

"У ході перевірки документів встановлено, що дана особа є громадянином Російської Федерації, жителем м. Курганінськ Краснодарського краю. Крім того, при ньому знайдено документи, що засвідчують його належність до одного з підрозділів незаконних збройних формувань ОРДО", - підкреслюється в повідомленні.