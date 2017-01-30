У лікарню Дніпра доставили важкопораненого під Авдіївкою

Про це повідомив головний лікар Дніпровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, передає 112.ua.

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"Доставили одного військового, дуже серйозно пораненого. Вибухове поранення. Поранення в грудну клітку, пошкоджено голову осколками. В даний час в операційній залі наші лікарі роблять все можливе, щоб врятувати йому життя. І двоє цивільних. Жінка 58 років. Вона також з мінновибуховою травмою, у неї осколковий перелом стегна. І чоловік 40 років зі складними пораненнями голови, грудної клітки, кінцівок. Він на апараті штучної вентиляції легенів. Наразі йому надають допомогу", - розповів Риженко.

Він додав, що стан двох поранених вкрай важкий.

"Всім їм знадобиться реанімаційна допомога. Ми сподіваємося, що поставимо їх на ноги, є така впевненість", - каже лікар.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні АТО 5 українських військових загинули, 9 поранені і ще 4 - травмовані.