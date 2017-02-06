На Донецькій фільтрувальній станції відновили водопостачання

На Донбасі відновлено водопостачання на Донецькій фільтрувальній станції. Про це повідомляє СММ ОБСЄ на своїй сторінці у Twitter.

При цьому повідомляється, що персонал залишається чергувати на станції на ніч.

"Насосну станцію ДФС перезапустили. Персонал ДФС залишається на ніч", - йдеться у повідомленні.

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У той же час заступник СММ ОБСЄ Александр Хуг закликав вкотре до припинення вогню.

"Вода знову біжить. Ще багато треба зробити. Зброя зараз повинна мовчати", - цитуються у повідомленні слова Хуга.

Як повідомляв УНІАН раніше, станом на 12.30 6 лютого до централізованого електропостачання підключені всі жителі міста Авдіївка.

Зазначається, що без електропостачання залишаються лише 5 населених пунктів Ясинуватського району (села Тоненьке, Північне, Веселе, Водяне, Кам'янка), що розташовані поблизу Авдіївки. До відновлювальних робіт залучено бригади енергетиків.