Вогнемет, з якого знищили "Гіві", є лише на озброєнні російської армії - Шкіряк (відео)

Про це в ефірі Еспресо.TV розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

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"Якщо говорити про спосіб ліквідації "Гіві", то вогнемет "Шмель" є виключно на озброєнні армії Російської Федерації. За нашою оперативною інформацією, весь останній рік відбувався жорсткий конфлікт між терористами Захарченком і "Гіві". Цей конфлікт полягав у боротьбі за перерозподіл матеріальних ресурсів та вплив на підконтрольній сепаратистам території", - сказав Шкіряк.

За його словами, "Гіві" останнім часом був практично непідконтрольний Захарченку й не виконував його накази.

Нагадаємо, в "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".