Азаров відвідав зліт бойовиків і "козачих отаманів", де його назвали майбутнім президентом України - ІС

За даними народного депутата України, координатора "Інформаційного опору" Дмитра Тимчука, зустріч, на якій був присутній Азаров передувала майбутнім зборам 19 лютого, на якому обговорять «відновлення» «Козачої національної гвардії» («КНГ»).

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"Попереднє зібрання з даного питання було проведено на початку лютого ц. р. з участю «отаманів» та представників «ДНР/ЛНР», також його відвідав колишній прем'єр-міністр України М.Азаров (якого в ході зборів називали «майбутнім президентом України») та представники ФСБ РФ", - йдеться в повідомленні Тимчука на Facebook.

Згідно з повідомленням, під час наради Микола Козіцин ("ватажок козаків") наголосив на необхідності прискорення остаточного формування «КНГ», яка буде діяти на Донбасі незалежно від військових підрозділів «ЛДНР».

Разом з тим, за даними Тимчука, орієнтовно 23.02.2017 р. Козіцин планує виїзд в Москву, в адміністрацію президента РФ, з доповіддю про готовність «КНГ» до бойових дій і для отримання наказу про залучення цих НЗФ на території Донбасу проти ЗС України.