Джемілєв: кримськотатарський батальйон стане підрозділом морської піхоти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

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«Є принципова домовленість з міністром оборони Полтораком, що це буде підрозділ у складі морської піхоти. Це не зовсім те, чого ми хотіли, але для початку, мабуть, підійде», - сказав Джемілєв.

На питання про кількість бійців, які ввійдуть в кримськотатарський батальйон, Джемілєв зазначив, що раніше «було записано близько 250 осіб, але оскільки не вирішувалося це питання, не було узаконено...». «Я думаю, після того, як цей батальйон буде узаконено, то дуже багато записуватимуться. Причому не тільки етнічні кримські татари, а й всі ті, які приймають ті принципи, на яких має базуватися цей батальйон», - заявив Джемілєв.

Також він додав, що спочатку планувалося, що цей батальйон ввійде до складу Національної гвардії, але потім вирішили, що він буде у складі Збройних сил України. «Це дуже актуально, тому що зараз, останнім часом, прискорився тиск на людей, аби їх призвати в російську армію, а я не уявляю кримського татарина, який присягав би на вірність російській армії. Їм залишається вибір або сідати у в‘язницю, або ж переходити кордон і служити своїй країні», - сказав Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого міністр оборони України Степан Полторак і народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров обговорили перспективи і порядок призову на військову службу за контрактом у складі підрозділу бригади морської піхоти Військово-морських сил ЗС України громадян різних національностей, які є вихідцями з АР Крим.

«ЗС України готові розглянути заяви членів громадського об'єднання «Аскер», які виявлять у порядку, передбаченому законодавством України, добровільне бажання служити в ЗС України. Формування зазначеного підрозділу проходитиме з урахуванням віросповідання і традицій особового складу. Крім того, буде створено умови для дотримання релігійних потреб віруючих різних релігійних конфесій, а саме – до пастирської роботи будуть залучатися представники різних віросповідань», - повідомили в Міноборони.