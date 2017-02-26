Доба в зоні АТО: майже півсотні ворожих обстрілів та четверо поранених військових (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

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Так, згідно з повідомленням, на Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Лебединське, Чермалик, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль,Чермалик, Широкине, Водяне, Гнутове.

Водночас, як зазначається, на Донецькому напрямку танк обстрілював наші позиції в районі Пісків, шахти Бутівки та Кам'янки, а з мінометів різних калібрів – Авдіївку, Зайцеве, Луганське, Троїцьке та шахту Бутівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новгородське, Піски, Новолуганське, Верхньоторецьке, Кірове та Зайцеве.

У свою чергу, на Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів загарбники обстріляли Троїцьке та Новотошківське, а з стрілецької зброї – Станицю Луганську.

Загалом, за даними прес-центру, зафіксовано 49 обстрілів, в результаті яких четверо наших військових поранено, одного травмовано.