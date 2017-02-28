В "ЛНР" п'яні бойовики зірвали в школі уроки та погрожували учням розправою - розвідка

В окупованому Хрустальному (Луганська область) контрольовані Росією бойовики в стані алкогольного сп’яніння зірвали в школі уроки та погрожували школярам та вчителям розправою.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Військовослужбовці з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації продовжують скоєння правопорушень і безчинств у відношенні до цивільного населення. Троє озброєних військовослужбовців 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 армійського корпусу у стані сильного алкогольного сп’яніння зайшли до загальноосвітньої школи у н.п.Хрустальний, зірвали проведення уроків та погрожували школярам і вчителям навчального закладу фізичною розправою", - стверджують у розвідці.

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Крім того, у розвідці також розповіли, що у лавах бойовиків погіршується дисципліна: сепаратисти самовільно залишають місця "служби" та відмовляються виконувати накази ватажків.

"У зв’язку з постійним фізичним навантаженням особовий склад одного з підрозділів 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 армійського корупсу відмовився виконувати накази командирів з виконання робіт, пов’язаних з інженерним обладнанням позицій (риття окопів/захисних споруд)", - додали в ГУР Міноборони.

Як повідомляв УНІАН раніше, бойовики влаштували між собою перестрілку після вживання алкогольних напоїв.

«У підрозділах 2 АК відмічається зростання випадків грубого порушення військової дисципліни та правопорядку. 21 лютого заарештовано 14 військовослужбовців 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ), які після вживання алкогольних напоїв влаштували між собою перестрілку з автоматичної зброї», - повідомляє розвідка.