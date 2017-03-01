КОРД виводять з Авдіївки

З Авдіївки спецпризначенці повертаються до місця своєї постійної дислокації та у разі потреби будуть готові якнайшвидше вирушити до будь-якої точки області. Особливо це торкається населених пунктів на лінії розмежування. Про це повідомили у прес-службі поліції.

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Бійці спецпідрозділу несли службу виключно у нічній час. Вони патрулювали вулиці, аби попередити факти мародерства та інших правопорушень.

"Черговий екіпаж на броньованому автомобілі "Варта" був готовий вирушити до будь-якої точки Авдіївки, аби у разі артилерійського обстрілу евакуювати людей. На щастя, у ці дні таких випадків не було, тоді, коли під час минулого відрядження "КОРДівці" тричі рятували людей таким чином", - розповіли у прес-службі.

З 29 січня, з початку загострення ситуації в Авдіївці, внаслідок обстрілів терористів загинуло 5 мирних мешканців, поранення отримали більше 10 людей. Більше 370 будівель зазнали пошкоджень. Наразі електропостачання в Авдіївці відновлено, працюють 4 школи з 5.

"В місті продовжують працювати пункти поліції, де можна отримати всю необхідну допомогу: по вул. Молодіжна (біля Авдіївського відділення поліції), вул. Колосова, 170, вул. Соборній, 1 та в Ювілейному кварталі (біля кафе "Київ"). Також безперебійно працює спецлінія поліції Донеччини 102, куди мирні мешканці можуть звертатися за допомогою цілодобово. Так, відучора на 102 зателефонували 9 мешканців Авдіївки з повідомленнями переважно інформаційного характеру", - розповіли у поліції.

Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 24 лютого через ворожі обстріли було пошкоджено високовольтну лінію поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Крім того, в ніч проти 24 лютого внаслідок обстрілів з боку бойовиків сталося пошкодження хлоропроводу та покрівель технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Роботу станції було призупинено. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання. Чергову групу спецпризначенців відправили до міста у неділю, 26 лютого.