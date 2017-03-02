Розваги бойовиків на Донбасі: сепаратисти "хаотично" обстрілюють цивільні об’єкти – розвідка

Бойовики на Донбасі розважаються, здійснюючи «хаотичні» обстріли цивільних об’єктів. Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

«Військовослужбовці 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК, всупереч наказам командування продовжують розважатися “хаотичними” обстрілами позицій сил АТО та цивільних об’єктів у районах розташування», - йдеться у повідомленні.

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При цьому, бойовики вигадують інформацію про обстріли з боку ЗСУ.

«З метою уникнення покарання, командири підрозділів доповідають начальству вигадану інформацію про обстріли їх позицій і ведення вогню тільки у відповідь», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бойовики інтенсивно обстрілюють із забороненого Мінськими угодами озброєння позиції сил АТО в районі Авдіївки.

Про це повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін у Facebook.

«По наших позиціях в районі Авдіївки другу годину поспіль - танки, 120 міліметрові міномети, гранатомети та стрілецька...», - написав він.