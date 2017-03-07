На Донбасі російські пропагандисти зняли постановочне відео з відбиття нападу "української ДРГ" - розвідка

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«Центром інформаційного протиборства Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей продовжується підготовка пропагандистських матеріалів антиукраїнської спрямованості», - йдеться у повідомленні.

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Так, за даними розвідки, в понеділок, 6 березня, у районі н.п. Розкішне фахівцями Центру із залученням особового складу та військової техніки (близько 50 одиниць) 2 АК «проведено зйомки постановочного відео з відбиття нападу «української диверсійної групи».

«До зйомок «результатів відбиття нападу української ДРГ» з представленням «захоплених трофеїв» залучались представники російських ЗМІ», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, на Донбасі російські пропагандисти також готують постановочні сюжети про дотримання бойовиками режиму "тиші".