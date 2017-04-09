Бойовики обстріляли власні позиції, щоб звинуватити у цьому сили АТО - розвідка

Бойовики продовжують застосовувати практику обстрілу власних позицій з метою дискредитації сил АТО та створення “доказової бази” порушень Збройними силами України режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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Зокрема, за даними розвідки, «8 квітня військовослужбовцями одного з підрозділів 11 окремого мотострілецького полку 1 армійського корпусу (Донецьк) ЗС РФ обстріляно сусідні позиції зі стрілецької зброї та здійснена доповідь про ведення снайперського вогню з боку сил АТО».

Як повідомляв УНІАН раніше, бойовики збільшили кількість обстрілів позицій ЗСУ - до 59 разів за добу. За минулу добу четверо українських воїнів отримали поранення. Епіцентром вогневого протистояння продовжує залишатись Приморський напрямок.

Так, морських піхотинців у Широкиному, ворог обстріляв з мінометів калібру 120мм і 82мм, великокаліберних кулеметів, а у Водяному – з 82 міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів. З мінометів калібру 82мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні захисники Мар`їнки.