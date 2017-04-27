ЗСУ готові до запровадження військового стану – Міноборони

13:52, 27 квітня 2017
Війна
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Практично вся структура переведення армії на функціонування в режимі військового стану повністю відпрацьована.

dnl.com.ua
 

Українська армія готова до можливого оголошення воєнного стану в разі відкритої збройної агресії з боку Російської Федерації. Про це заявив заступник міністра оборони Ігор Павловський, передає LIGA.net.

"Якщо буде введено воєнний стан, ЗСУ готові виконати вимоги керівництва держави щодо переходу в режим повного застосування. Тут немає проблем", - сказав він.

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За словами заступника голови Міноборони, за три роки неоголошеної війни Росії проти України "практично вся" структура переведення армії на функціонування в режимі воєнного стану "повністю відпрацьована".

Раніше заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляв, що поки не розглядається введення воєнного стану на сході України.

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Теги: #війна на Донбасі#війна в Україні#військовий стан