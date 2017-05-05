За день бойовики 19 разів обстріляли позиції сил АТО, поранено військового - штаб

З початку доби зафіксовано 19 обстрілів позицій Збройних сил України з боку російсько-окупаційних військ, внаслідок чого один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

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Так, на Приморському напрямку з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли опорні пункти поблизу Павлополя.

З озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів терористи стріляли по захисниках Красногорівки.

Водночас морських піхотинців під Гнутовим та Лебединським противник обстрілював зі стрілецької зброї, а оборонців Новогригорівки - з великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів бойовики вели вогонь по українських воїнах поруч Авдіївки, Троїцького та Кам’янки.

З протитанкових гранатометів та стрілецької зброї терористи били по оборонцях Зайцевого.

Крім того, на Приморському напрямку 120 мм міномети противник застосував по позиціях під Кримським, а міномети калібру 120 мм, гранатомети та кулемети великих калібрів - по опорних пунктах поблизу Новозванівки.

З 82-міліметрових мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог стріляв по захисниках Троїцького. З протитанкових гранатометів противник бив по позиціях під Новоолександрівкою, а зі стрілецької зброї - по опорних пунктах у районі Донця.

"З початку доби один військовослужбовець Збройних сил України дістав поранення", - підсумували у штабі.

Як повідомлялось, протягом минулої доби на Донбасі було поранено десятьох військових.