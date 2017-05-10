Полковника контррозвідки СБУ в Маріуполі підірвала жінка-диверсант - журналіст

Полковника контррозвідки СБУ Олександра Хараберюша 31 березня підірвала жінка-диверсант. Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор сайту "Цензор.НЕТ", журналіст Бутусов.

За даними джерел, розслідування встановило, що машина була підірвана міною, яку вночі встановила жінка-диверсант.

"Вона діяла не одна - хтось також спостерігав й контролював обстановку, давав їй команди, що робити. Вона була простим виконавцем. Виявивши машину Хараберюша, вона встановила міну під водійське сидіння - для цього не потрібно спеціальної підготовки, лише один рух.... Всі обставини замаху випадково зафіксовані на відео однієї з камер спостереження", - пише Бутусов.

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За його словами, спостерігається дуже схожий почерк, як і у справі про вбивство в Києві журналіста Павла Шеремета.

"На жаль, встановити міну було не складно. Сім'я Хараберюша залишила в 2014-му Донецьк, і своєї квартири або будинку в Маріуполі не мала. Вони жили в орендованій квартирі у звичайній дев'ятиповерхівці. Ніякої охорони, звичайно, у машин у дворі не було. У полковника не було водія й особистих охоронців", - написав журналіст.

Вбивство Хараберюша, очевидно, виглядає помстою за зухвалі диверсії в Донецьку і Луганську, припускає Бутусов.

Як повідомляв УНІАН, близько 9 ранку 31 березня 2017 року в центрі Маріуполя Донецької області підірвали автомобіль. Пізніше стало відомо, що в машині перебував співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш, який унаслідок вибуху загинув.