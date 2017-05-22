Подвійне громадянство і бізнес у Криму: журналісти дізнались подробиці "тісних" зв'язків миколаївського екс-військкома з РФ (фото)

Колишній військовий комісар Миколаївської області Олександр Іванов, який нещодавно подав у відставку, маючи найвищий допуск до державної таємниці, після анексії регулярно їздив до Криму, розбудовував там бізнес, а його найближчі родичі мають подвійне громадянство. Подробиці про життя екс-військкома Миколаївщини на дві країни за сприяння офіцерів Департаменту контррозвідки СБУ розслідували журналісти ТСН.

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У 2012 році до Миколаєва з Алушти прибув обласний військовий комісар Іванов Олександр Сергійович. Через сім років, незважаючи на військову агресію РФ і анексію Криму, полковник продовжував регулярно відвідувати півострів – з 2014 по 2016 рр. він шість разів виїжджав до Криму і поїздки тривали від двох тижнів до місяця.

У Іванова була вища форма допуску до державної таємниці, а також доступ до інформації у сфері оборони.

За даними журналістів, у 2015 році, у розпал російської агресії, його дружина – Іванова Світлана Миколаївна (1970 р.) стала громадянкою Російської Федерації та отримала паспорт виданий на її ім'я "відділом УФМС Росії по Республіці Крим м. Феодосія".

Тоді дружина українського офіцера і, як пізніше з'ясувалося, за сумісництвом старший солдат Збройних Сил Російської Федерації Світлана Іванова, вийшла на пенсію за вислугу 20 років відповідно до законодавства РФ. Про це свідчить пенсійне посвідчення Міноборони РФ, видане "Військовим комісаріатом Республіки Крим" на її ім'я.

"Сімейні військові традиції підтримує і 19-річний син обласного екс-військкома Владислав, який навчається у Московському державному технічному університеті імені Баумана, на 1 курсі факультету інженерного бізнесу і менеджменту в групі ІБМ 1-11", - йдеться у розслідуванні.

В 2014 році, коли Владислав закінчив школу у Миколаєві, він одним з перших поїхав отримувати російське громадянство. У той час, його батько – полковник Іванов – продовжував комплектувати українські війська в самий розпал збройного конфлікту на Сході України. А вже 1 серпня 2014 року, його старший син отримав паспорт громадянина РФ, виданий на його ім'я "відділом УФМС Росії по Республіці Крим у Ленінському районі".

Український військком Іванов, поставив сина на військовий облік. Він не забув і про його подвійне громадянство – Владислав Іванов був зареєстрований як у Центральному РВК міста Миколаїв, так і став на облік в окупованому Криму. За даними ТСН, у цьому, військкому допоміг "заступник військового комісара Військового комісаріату АР Крим" Володимир Грицаюк.

У деклараціях у колишнього Миколаївського військкома зазначено, що він володіє гаражем (площею 37 кв. м.) в Криму за адресою м. Алушта, вулиця Володимира Хромих, буд. 25-Д. Але, це зовсім не гараж, а повноцінний триповерховий готель. Зараз там триває капітальний ремонт. Окупація українського півострова, не вплинула на екс-полковника Іванова, оскільки перший поверх, зі слів місцевих жителів, він вибудував ще в 2014 році. Зараз будівництво триває, а готель виріс ще на два поверхи.

Тим часом, поки колишній полковник Іванов займався обороноздатністю України в Миколаєві, його найближчі родичі (матір та брат) активно працювали в Криму на посадах в окупаційних органах Російської Федерації.

Брат Іванова по матері – Микола Зобков (1983 р.) – начальник одного з управлінь в "Міністерстві екології та природних ресурсів Республіки Крим".

"Після анексії півострова в 2014 році він балотувався на виборах у так звану "Державну Раду Республіки Крим" від партії Ліберально-демократичної партії Росії. За свої "заслуги" перед Кримом і РФ він потрапив до списку "Миротворця" як посібник окупантів в АРК", - відзначають журналісти.

Мати військкома Іванова – Ольга Колеснікова, (1955 р. н.), пенсіонер МВС України і зараз працює начальником відділу "муніципального контролю" м. Феодосії. Інформація про Колесникову також розміщена на сторінці "Миротворця".

У розслідуванні сказано, що колишній український військком своєю діяльністю славиться і в Криму. На місцевому порталі новин Алушти про Олександра Іванова пишуть як "колишнього військкома, який набирає укрів воювати з Новоросією".

Нагадаємо, про "близькі" стосунки колишнього Миколаївського військкома із Росією ЗМІ повідомили 17 травня. Згодом стало відомо, що він пішов у відставку.