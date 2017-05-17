Військком Миколаївщини звільнився: у нього знайшли бізнес в Криму, у дружини - російський паспорт

У військового комісара Миколаївської області, полковника Олександра Іванова виявили чинний бізнес в окупованому Криму – у 2016 році він їздив на анексований Росією півострів сім разів.

Спочатку на Іванова оперативниками СБУ був складений протокол про корупцію – військком використовував в особистих цілях мобілізований у приватного підприємства автомобіль Toyota Avensis, передає Преступности.НЕТ з посиланням на достовірні джерела у військовій прокуратурі Південного регіону.

Пізніше оперативники контррозвідки встановили, що протягом 2016 року Іванов сім разів виїжджав на територію анексованого Росією Криму. У результаті, як виявилося, у військкома на Південному березі півострова є чинний бізнес – невеликий готель. При цьому, що важливо, кожен раз він отримував дозвіл Міноборони на виїзд в Крим.

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Ще частіше в Криму бувала дружина військкома. Варто зазначити, що під час чергового візиту на півострів українські прикордонники на КПП "Чонгар" виявили у неї крім паспорта громадянки України паспорт громадянки Російської Федерації. При цьому син Олександра Іванова перебуває на військовому обліку як в Україні, так і в Росії.

Наразі всі ці матеріали направлено до військової прокуратури Південного регіону. Сам же Олександр Іванов звільнився за власним бажанням.

У коментарі Преступности.НЕТ інший заступник обласного військкому Олександр Жолудь підтвердив, що Олександр Іванов звільнився, додавши, що наразі обов'язки виконує заступник начальника обласного військкому, полковник Віктор Мамчур. При цьому на запитання щодо того, чи знав він про наявність у свого екс-начальника бізнесу в Криму, відповів негативно.

"Ні, не знав. Я за командиром не стежу", – зазначив Жолудь.