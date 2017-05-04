На Донбасі між "горлівськими" і "донецькими" терористами почалися розбірки за ресурси - розвідка

На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей загострилося протистояння між терористами за політичний вплив та розподіл матеріальних ресурсів, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у четвер, 4 травня.

Зазначається, що представник “донецького угруповання” т. зв. “мер м.Горлівка” Приходько встановив особистий контроль над усіма сферами міського управління. У місті фіксуються численні випадки перерозподілу активів сектору приватної торгівлі із залученням представників криміналітету.

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"З цією метою наприкінці квітня ц.р. розпочато проведення масштабних перевірок практично всіх суб’єктів підприємницької діяльності. Через побоювання “податкових” перевірок значна кількість підприємців згорнули власний бізнес. Проте, навіть у таких випадках від місцевих бізнесменів вимагають надання доступу до місць зберігання товару для його опису та конфіскації продукції українського виробництва", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що для запобігання відновленню впливу “горлівських”, “донецькі” намагаються призначити на головні посади у владі м. Горлівка своїх представників. З цією метою, у місті розпочата комплексна перевірка “правоохоронних органів та органів виконавчої влади”, за результатами якої очікуються масові звільнення “посадовців”.

За даними розвідки, вже порушено “кримінальну справу” щодо “начальника управління охорони здоров’я Горлівської міської адміністрації” за фактами розкрадання гуманітарної допомоги.

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"У таких умовах невдоволення діями “донецького угруповання” зростає як на рівні “регіональної еліти”, так і серед місцевих жителів. Зазначене може призвести до силового конфлікту між двома ворогуючими сторонами. Не виключається участь у них спеціальних підрозділів ЗС РФ (досвід “груп врегулювання бізнесу”, що застосовувалися “Моторолою” та “Гіві”)", - наголосили у ГУР МО.