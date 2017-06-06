Окупанти на Донбасі підсилюють свої передові підрозділи вздовж Бахмутської траси - ІС

За даними групи «Інформаційний спротив», окупанти підсилюють свої передові підрозділи вздовж Бахмутської траси, висуваючи вперед тактичний резерв. Про це повідомляється на сайті групи.

«Через селище Фрунзе до передової фіксувалося переміщення двох піхотних груп окупантів (чисельністю до взводу кожна) різними транспортними засобами («Уралами», мікроавтобусами, зафіксовано також ГАЗ-66 - загалом вісім одиниць)», - йдеться в повідомленні.

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