Дали відсіч: українські військові обстріляли опорний пункт бойовиків на Донбасі (відео)
13:30, 07 червня 2017Війна
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Вогонь вівся по опорнику "ДНР" біля Доломітного.
У Мережі показали обстріл опорного пункту бойовиків у районі селища Доломітне під Новолуганським. Відеозапис на своїй сторінці в Facebook опублікував командир 46-го окремого батальйону спецпризначення "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко.
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"Робота батальйону "Донбас-Україна" по опорнику сепарів вночі", - йдеться у підписі до відео.
Як повідомляв УНІАН, раніше українські військові в Авдіївській промзоні знищили опорний пункт бойовиків "Туман".
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