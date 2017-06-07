Дали відсіч: українські військові обстріляли опорний пункт бойовиків на Донбасі (відео)

У Мережі показали обстріл опорного пункту бойовиків у районі селища Доломітне під Новолуганським. Відеозапис на своїй сторінці в Facebook опублікував командир 46-го окремого батальйону спецпризначення "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко.

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"Робота батальйону "Донбас-Україна" по опорнику сепарів вночі", - йдеться у підписі до відео.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські військові в Авдіївській промзоні знищили опорний пункт бойовиків "Туман".