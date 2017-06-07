У штабі АТО прокоментували паніку бойовиків довкола українського "наступу" на Донбасі

Повідомлення бойовиків так званої "ЛНР" про підготовку ЗСУ до наступу не відповідає дійсності. Про це заявив речник штабу АТО Антон Миронович, передає "Обозреватель".

"У жоден наступ ми не йдемо. Дотримуємося Мінських угод. Вогонь у відповідь ми вчора відкривали. Це не таємниця. Використовували навіть озброєння БМП, оскільки були змушені. У нас там і втрати були на Луганському напрямку внаслідок їхніх обстрілів. Їхня інформація не відповідає дійсності", - наголосив він.

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За його словами, з боку терористів йде банальне нагнітання інформаційного поля.

"Вони почали позавчора досить активно використовувати артилерію. Зокрема, на Луганському напрямку. За підсумками доби там було зафіксовано найбільшу кількість обстрілів з боку НЗФ. Важко сказати, яку мету вони переслідують, але всі ознаки того, що вони намагаються в інформаційному полі дискредитувати ЗСУ. Можливо, вони хочуть вплинути на хід зустрічі у Мінську. Тому важко коментувати їхні брехливі заяви", - підсумував Миронович.

Раніше російські пропагандисти почали поширювати інформацію про те, що 7 червня українські війська почали наступ на Луганському напрямку.