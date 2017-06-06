ЛЕП біля Авдіївки відремонтували: відновлення водопостачання заплановане на 7 червня

Лінія електропередач біля Донецької фільтрувальної станції відремонтована, роботи з підключення її до електропостачання та відновлення водопостачання Авдіївки заплановані на 7 червня.

Про це віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко повідомив у Twitter.

«Авдіївка. Станом на 16:00 6 червня ремонтні роботи ліній електропередач завершені, напруга подана на лінію Макіївка – Авдіївський коксохімічний завод №2», - йдеться в повідомленні.

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«Роботи з підключення Донецької фільтрувальної станції та відновлення водопостачання заплановано на 7 червня», - додав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 3 червня російсько-терористичні війська вкотре обстріляли з мінометів Донецьку фільтрувальну станцію, внаслідок чого вона була знеструмлена.

Станція забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тис. жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак. За час воєнних дій станція неодноразово опинялася під обстрілами, в результаті яких її роботу зупиняли.